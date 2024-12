Fonseca, la moglie Katerina spiazza il Milan e i tifosi: "Voglio dire queste poche parole"

31 dicembre 2024 a

"È arrivato il momento di dire addio. Sono orgoglioso di aver lavorato per il Milan e ho sempre dato il mio cuore e la mia anima per onorare la storia e la tradizione di questo grande club. Vorrei ringraziare il mio staff, i giocatori, i tifosi e tutti coloro che mi hanno sostenuto durante la mia permanenza a Milano. Auguro al club il meglio per il futuro". È questo il messaggio di congedo, via social, di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese è stato esonerato oggi dalla società rossonera, che ha preferito affidarsi a Sergio Conceicao.

Ma in queste ore, a colpire e non poco i social, è un altro messaggio di congedo, quello della compagna del tecnico lusitano, Katerina, una donna ucraina conosciuta ai tempi dell'esperienza sulla panchina dello Shakthar Donetsk.

Proprio su Intagram la comnpagna di Fonscea ha scritto alcune parole che sono state apprezzate dai rifosi rossoneri e che in poco tempo sono diventate virali: "Vorrei lasciare qui solo poche parole. Un omaggio ad una Persona speciale che ha svolto il suo lavoro con onore, professionalità e passione. E, soprattutto, sincera gratitudine ai veri tifosi con cuori rossoneri. Non è il silenzio che ci accompagna, ma le vostre gentili parole di rispetto e riconoscimento. Grazie, rossoneri, e sempre forza Milan". Un esempio di correttezza ma anche di affetto verso i colori rossoneri.