Paulo Fonseca, clamoroso: quanti calciatori del Milan lo hanno salutato

Da ormai un paio di giorni, Paulo Fonseca non è più l'allenatore del Milan. Il tecnico rossonero è stato esonerato dai dirigenti rossoneri. Fatele l'inizio di stagione sotto le aspettative e quel pari contro la Roma a San Siro. Ma l'ex Lille ha lasciato Milanello senza polemizzare con l'ambiente. Si è comportato "da signore", come hanno notato alcuni tifosi che hanno atteso l'ultima sua uscita dal centro sportivo del Diavolo. I supporter, nonostante i risultati deludenti, lo hanno salutato e ringraziato per il rispetto mostrato verso i colori rossoneri. Lo stesso non si può dire dei suoi ormai ex calciatori.

Quanti giocatori hanno dedicato un pensiero sui social a Paolo Fonseca? Il conto è presto detto: nessuno. Potrà sembrare una mera questione giornalistica. Ma nel 2025 è prassi comune nell'ambiente del calcio ringraziare il proprio ex allenatore per il lavoro svolto durante tutti questi mesi. Questo dettaglio, in effetti, è l'immagine più evidente di uno spogliatoio completamente nel caos. Rafa Leao e Theo Hernandez - un tempo i giocatori più in vista del Milan - non hanno mai avuto un rapporto stretto con l'allenatore portoghese. Ma stando a quest'ultima notizia, sembra che nemmeno gli altri giocatori avessero instaurato un bel feeling con il tecnico.

Ma non è la prima volta che Fonseca si è trovato in difficoltà nel gestire uno spogliatoio. Era già capitato quando sedeva sulla panchina della Roma. Quanto accaduto con Florenzi e Dzeko e l'ammutinamento a gennaio 2021 potevano essere dei segnali sulla gestione del gruppo da parte del tecnico. Questo discorso, però, andava fatto al momento della scelta e non successivamente.