Milan-Juventus, Sergio Conceiçao a serio rischio per la Supercoppa: cosa è successo

L'esordio di Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan potrebbe slittare. Il motivo? Il portoghese ha la febbre e non sarebbe in condizioni di guidare la squadra dalla panchina. L'allenatore lo aveva già confessato in conferenza stampa, quando aveva spiegato ai giornalisti presenti di avere la febbre alta. La partita, però, si gioca. Ed è di quelle importanti. Si tratta infatti della seconda semifinale della Supercoppa italiana. E di fronte c'è una delle rivali storiche: la Juventus. E c'è anche suo figlio, Francisco, che gioca appunto per i bianconeri.

Stando a quanto si apprende, il 50enne di Coimbra sembrerebbe intenzionato a stringere i denti e ad accomodarsi in panchina. Ma il Milan ha già pronto un piano B. In caso di forfait sono pronti a sostituirlo i suoi due vice ossia João Costa e Siramana Dembele.

Intanto l'Inter si è conquistata di diritto l'accesso alla finale di Supercoppa italiana. La squadra allenata da Simone Inzaghi ha battuto in scioltezza l'Atalanta due a zero. Decisiva la doppietta di Denzel Dumfries, autore della rovesciata che ha sbloccato il match. Ora ai nerazzurri non resta che attendere chi sarà la seconda finalista. Insomma, i tifosi del Biscione potranno assistere a un derby della Madonnina o a quello d'Italia.