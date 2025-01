Sergio Conceiçao, il metodo militare stravolge il Milan: "Dove fa allenare i giocatori"

10 gennaio 2025 a

a

a

La vittoria della Supercoppa italiana ha subito dato slancio alla sua figura. Ora Sergio Conceinçao vuole prendersi del tutto società e giocatori, facendo passare il suo credo. Un vero e proprio sergente di ferro, che vuole incidere sulla mentalità della squadra. Con lui torneranno i ritiri prepartita, così come la rifinitura a San Siro, che svolgerà venerdì alle 16 prima di far rientrare tutti a Milanello. Di lui si ricorda anche i filmati visionati poco prima della Supercoppa contro l’Inter per analizzare i movimenti della squadra nerazzurra sia in fase offensiva sia in quella difensiva.

Insomma, sembra quasi di assistere a un vero e proprio ‘Conte’, ma di origini portoghesi. In grado di dare la scossa sin da subito, vincendo un trofeo a Riyad dopo essere arrivato da soli otto giorni alla guida della squadra. Un nuovo metodo di lavoro che punta a fare leva sulle motivazioni di una squadra di certo scarica a inizio stagione, sotto la guida di Paulo Fonseca, in crisi nel suo rapporto con i senatori.

Entrata-killer di Emerson Royal su Conceiçao, mister in lacrime: disastro al Milan | Video

La scossa Conceição la vuole soprattutto da Tomori, Theo e Leao, rinati con il portoghese e ai margini dei pensieri dell’ex allenatore della Roma. La partita con il Cagliari è importantissima per riprendere il terreno perduto e recuperare la zona Champions, oggi distante otto punti. Troppo importante per il bilancio entrare, specie se si vuole puntare a prendere un giocatore come Marcus Rashford, pagatissimo allo United con i suoi 12 milioni. Insomma Conceição vuole costruire un futuro solido al Milan, così come vuole fare la società, oggetto della contestazione dei tifosi di questi mesi.