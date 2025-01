Jannik Sinner, il sospetto di Panatta: "Se ne sono ricordati giusto in tempo"

11 gennaio 2025 a

"Come vedi, caro Sinner, si sono ricordati del caso Clostebol giusto in tempo, a poche ore dal via al torneo che hai vinto l’anno scorso, con gran merito, e puoi rivincere quest’anno": Adriano Panatta lo ha scritto sul Corriere della Sera, riferendosi alla notizia secondo cui il numero uno del tennis mondiale sarà giudicato dal Tas per il caso Clostebol il 16 e 17 aprile. Notizia uscita poco prima dell'inizio degli Australian Open. Secondo l'ex campione, "avrebbero potuto dirlo a fine Australian Open, ma hanno preferito farlo ieri, in modo che tu lo tenga bene a mente in questi giorni, quando ti servirà la mente sgombra e positiva per far bene ciò che devi fare".

In ogni caso, Sinner la pressione la conosce bene e nonostante questo continua a vincere, come ha ricordato Panatta: "Una gran bella risposta a chi questa storia la sta tirando per le lunghe malgrado tu sia stato già assolto, e alla nuova categoria dei tennisti influencer che ne approfittano con grande cattivo gusto per strappare qualche 'like' in più". Infine l'appello all'altoatesino: "Caro Jannik, più vinci più questo processo, se dovesse risolversi in una condanna, sembrerà ingiusto. Per cui ti posso chiedere solo di continuare a vincere. Agli Australian Open hai anche un buon tabellone, approfittane".