Milan, Conceição picchia durissimo: "Il peggior primo tempo della mia carriera", a cosa costringe la squadra

Dopo i miracoli in Supercoppa, la frenata in campionato. Il Milan non riesce a dare continuità al successo ottenuto in Arabia con la clamorosa vittoria in finalissima contro l'Inter. A San Siro, la squadra di Sergio Conceição si ferma contro un Cagliari determinato, guidato da Davide Nicola, che conquista un pareggio prezioso.

Delusione palpabile tra i rossoneri, soprattutto per il tecnico, che aveva lavorato intensamente per preparare il match, cercando di accelerare il processo di trasformazione avviato dopo il suo arrivo al posto di Paulo Fonseca negli ultimi giorni del 2024.

Un errore di Mike Maignan e la scarsa precisione sotto porta hanno condannato il Milan a raccogliere solo un punto. In conferenza stampa, Conceição non ha nascosto il suo rammarico, definendo il primo tempo “il peggior primo tempo visto da allenatore nella mia carriera”. Insomma, il portoghese picchia sempre durissimo, questo lo abbiamo capito. Nella ripresa la squadra ha mostrato segnali di ripresa, ma non è riuscita a trovare il gol decisivo.

E un gesto, in particolare, si è fatto notare. Al termine della gara, il tecnico ha radunato i giocatori in cerchio sul campo, sotto lo sguardo di tifosi delusi. Un discorso breve ma intenso per motivare la squadra, invitandola ad assimilare rapidamente i suoi concetti e a reagire in vista del prossimo incontro contro il Como di Fabregas. Dunque, il mister ha mandato i ragazzi sotto la curva.

Contro il Como - martedì alle 18.30 - la sfida sarà insidiosa, la squadra è in lotta per la salvezza, ma ha dimostrato di saper mettere in difficoltà le grandi, come dimostrato nei recenti risultati contro Lazio e Roma. Conceição pretende attenzione massima, mantenendo alta la pressione sulla squadra per risalire al più presto. La classifica, infatti, arranca.