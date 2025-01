Nick Kyrgios, clamoroso Pietrangeli: "Fuori? Un peccato", la 'carezza' all'odiatore di Sinner

13 gennaio 2025 a

Parte in quarta, Jannik Sinner, agli Australian Open dove si è presentato come campione in carica e numero 1 al mondo. Nel primo match spazza via Nicolàs Jarry in tre set. E a fine partita parla anche del caso-Clostebol e della possibile squalifica, dicendosi sicuro che non avverrà nulla. Insomma, staremo a vedere.

E proprio sulla sentenza del Tas di Losanna, che arriverà a metà aprile, dice la sua Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano, uno celebre per dire sempre quel che pensa. "Se parlo so, se non parlo non so... è meglio in questo caso stare zitti. Sono coinvolte talmente tante persone, ed essendo un argomento molto sentito tutti fanno finta che sanno. La verità vera è che secondo me non lo sa neanche Gesù bambino. Spero non succeda niente, è già una cosa strana che se c’è qualcosa venga giudicato mesi dopo", ha commentato sornione Pietrangeli.

Dunque una battuta su Nick Kyrgios, l'odiatore di Sinner tornato in campo ed eliminato a tempo record: fatto fuori in tre set al primo turno. "Peccato sia stato eliminato, era sicuramente un bel ‘soggetto’ per il tour dell’Atp. Perché? A parte che è forte ma è uno che fa un po’ di casino, uno strano personaggio", ha rimarcato Pietrangeli, mostrando di apprezzare Kyrgios, uno dei pochissimi in Italia.

Infine una battuta sul Sinner visto in campo, il numero 1, l'uomo da battere e a cui tutti danno la caccia. "Assomiglia a un personaggio dei film western sul quale c’è una taglia di cinquemila dollari per ammazzarlo... tutti vogliono batterlo", ha concluso Pietrangeli con un'immagine per certo forte.