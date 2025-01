Matteo Berrettini, il colpo pazzesco con cui manda all'inferno Norrie agli Australian Open

14 gennaio 2025 a

Matteo Berrettini inizia il suo Australian Open battendo il britannico Cameron Norrie 6-7(4) 6-4 6-1 6-3. Il romano, numero 34 del mondo, affronterà al secondo turno il danese Holger Rune che ha sconfitto il cinese Zhang Zhizhen 4-6 6-3 6-4 3-6 6-4.

Il ritorno vincente per Matteo Berrettini agli Australian Open è stata "una sensazione bellissima". "È stata una emozione speciale - ha spiegato dopo il match vinto contro Norrie - anche perché l’ultimo Slam non me lo ero goduto come avrei voluto per la preparazione un pò complicata. È bello essere qui, è bello stare bene e superare un primo turno così tosto; anche Norrie è stato un top 10 e non è mai un avversario facile. È stata un’ottima performance, una bella lotta come piace a me, forse avrei dovuto fare qualcosa in più nel primo set ma il tennis è questo".

"Non giocavo qui da tanto tempo - ricorda il tennista romano - non sapevo cosa aspettarmi. Già tre anni dalla mia semifinale? Il tempo vola. Per certi versi credo che il mio gioco sia anche migliorato da allora, ma nel tennis è fondamentale il momento e il ritmo che solo i match veri possono darti. Quando affronti i più forti del mondo è la fiducia a fare la differenza; rispetto a tre anni fa la mia risposta è migliorata, il mio rovescio è migliorato e la cosa positiva è che sento di avere ancora margini di miglioramento. È solo questione di tempo e questione di opportunità di giocare questo tipo di match. Il tennis è uno sport di ritmo e c’è sempre bisogno di fare match ed esperienze; stare fermo sette mesi, ripartire e fermarsi di nuovo chiaramente non è stato facile da gestire, ma giocare partite come quella di oggi mi servirà. Sono consapevole del momento mentale e fisico in cui sono, ho voglia di allenarmi e di giocare e questa è la cosa più bella". Nel secondo turno del primo Slam stagionale se la vedrà con Holger Rune, il talento danese accreditato della testa di serie numero 13: "È un ottimo giocatore, non ci siamo mai affrontati in uno Slam, quindi sarà un pò diverso rispetto ai precedenti. So che sarà un match complesso ma non vedo l’ora di affrontarlo, mi sento bene e in fiducia e oggi l’ho dimostrato".