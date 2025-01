Jannik Sinner, come vedere le partite dell'Australian Open in chiaro grazie all'intelligenza artificiale

14 gennaio 2025 a

Una novità tutta digitale per gli Australian Open appena iniziati. Gli organizzatori hanno deciso in questa edizione di trasmettere le partite principali in diretta anche sul canale YouTube della manifestazione. Certamente a pagamento, con i diritti TV pagati a peso d'oro dalle varie emittenti. Chi invece vuole seguire i match online gratis, è disponibile un formato differente nel quale i tennisti sono in versione animata, in 3D. Sembra quasi di giocare alla Wii di Nintendo, quando con un telecomando si finge di essere tennisti. La grafica è più o meno la stessa, cercando di riprendere in maniera fedele le giocate dei vari Sinner, Alcaraz, Djokovic o Zverev durante i vari match.

Un modo del tutto originale per vedere il torneo di Melbourne in modo differente. Un contenuto che ha portato a diverse reazioni, anche se in molti stanno continuando a vedere le immagini reali della partita. Non si tratta però di una novità assoluta, dato che a Natale è stata trasmessa con grafica da cartoon Disney la partita di NBA tra San Antonio Spurs e i New York Knicks, con la stella Wembayama che è diventato Topolino.

Mentre con i Simpson gli appassionati di Football Americano hanno potuto seguire l'incontro NFL tra Dallas Cowboys e Cincinnati Bengals. Una tecnologia che è stata scelta anche dagli Australian Open, piaciuta a diversi utenti sui social. E con il passare dei match sicuramente si farà conoscere sempre di più, per svariati utenti che la sceglieranno per semifinali e finali.