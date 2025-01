Sinner perde il primo set con Schoolkate, Australian Open sotto choc

16 gennaio 2025 a

Quello che nessuno poteva prevedere è successo: Jannik Sinner ha perso un set, il primo dallo scorso ottobre. E lo ha perso contro Tristan Schoolkate, semi-sconosciuto tennista numero 173 del ranking ATP australiano che in carriera ha vinto solo 2 partite nel circuito maggiore. E tutto il mondo del tennis guarda quasi sotto choc al 6-4 del primo set del secondo turno degli Australian Open.

Un primo parziale praticamente perfetto per il beniamino di casa nel prestigioso scenario di una Rod Laver Arena in visibilio. Quasi anacronistica la strategia con cui il 23enne ha messo sotto scacco l'altoatesino numero 1 al mondo: il classico serve & volley, un tempo chiave di volta sulle superfici veloci ma progressivamente accantonato dalle nuove mode.

Su X i commenti dei tifosi sono tra l'ironico e lo sconcertato. "Io stamattina non ce la posso fare con te Jannik", "Schoolkate non gasarti troppo, la partita è lunga", "Dopo 49 set vinti da Ottobre, Sinner cede a Schoolkate. E adesso la pagherà cara", ricorda scaramanticamente un fan accennando all'ultimo parziale perso, contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry all'Atp 1000 di Shanghai lo scorso ottobre. Quella era una partita al meglio dei 3 set, vinta poi da Sinner, mentre questa è al meglio dei cinque. Quasi un altro sport, come amavano ricordare Rino Tommasi e Gianni Clerici.

"Devo connettermi con tutti i miei chakra. Devo trovare la mia pace interiore. Devo fare qualcosa oppure prendo il primo volo per l’Australia per prendere a racchettate una certa volpe", "E' da mesi che non si vedeva un Sinner cosí brutto. sembra che lo sottovaluti". Fino al più terroristico "Non vedo come Sinner possa battere Schoolkate, differenza imbarazzante. Chissà a cosa sta pensando, magari ha ricevuto notizie non positive sul caso Clostebol. Ma in queste condizioni non andrà molto avanti".