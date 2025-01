Jannik Sinner sconvolto dopo la gaffe: Cahill lo lascia, ma non si doveva sapere. Ecco il video

16 gennaio 2025 a

"Darren è nel circuito da veramente tanti anni. Ha detto che questa è la sua ultima stagione": Jannik Sinner sembra essersi lasciato sfuggire la notizia dell'addio del suo coach Darren Cahill nell'intervista a Eurosport dopo la vittoria contro il 23enne australiano Schoolkate agli Australian Open. Infatti, poi, il giornalista lo ha incalzato chiedendogli: "L'ultima stagione di Darren?". "L'aveva detto lui, in un'intervista anche, quindi non è una novità", ha risposto l'altoatesino numero uno al mondo, sorridendo e portandosi le mani sul cappello, lasciando così trasparire un leggero imbarazzo.

In molti, sui social, si sono accorti dell'atteggiamento di Sinner durante l'intervista. "Il body language di Jannik quando il giornalista gli fa capire che ha appena annunciato il ritiro di Cahill", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Il piccolo momento di pausa, l'arrampicata sugli specchi, le mani sulla testa... Mi fa ridere, mi fa tanta tenerezza. È così spontaneo e imbranato che mi sembra mio fratello".

Cahill, coach australiano che festeggerà i 60 anni a ottobre, allena Sinner, in coppia con Simone Vagnozzi, da quasi tre anni. Proprio lui alle Nitto ATP Finals aveva detto che non avrebbe allenato altri giocatori dopo Sinner. "Sono felice e molto fortunato di essere l'ultimo giocatore che allenerà nel circuito - ha poi aggiunto il numero uno al mondo in conferenza stampa -. Mi ha dato tantissimo, e non voglio parlare troppo del suo ritiro. È stato un allenatore straordinario e un uomo eccezionale, per me e per tutti gli altri con cui ha lavorato. Spero che potremo fare una bella stagione, vediamo cosa succederà in futuro. Ha una bella famiglia, tante grandi cose lo aspettano a fine carriera".