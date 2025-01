Okoye dell'Udinese "indagato per truffa": scommesse, l'accusa che sconvolge la Serie A

17 gennaio 2025 a

Un nuovo caso scommesse sconvolge il calcio italiano e la Seri A. Dopo lo scandalo che nell'autunno del 2023 ha travolto, tra gli altri, i due centrocampisti della Nazionale Nicolò Fagioli della Juventus e Sandro Tonali del Newcastle (ceduto poche settimane prima dal Milan), condannati poi a una lunga squalifica, nel calderone ora finisce Maduka Okoye, portiere dell'Udinese.

E' il Messaggero a riportare la notizia: secondo quanto riferisce il quotidiano, il 24enne tedesco naturalizzato Nigeriano sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati in relazione a un flusso di puntate anomale riferite a una delle partite dei friuliani disputata lo scorso campionato. L'accusa nei suoi confronti è quella di truffa.

Okoye, nazionale nigeriano, è a Udine dal 2023 e lo scorso anno ha disputato 21 partite in campionato, subendo 25 reti.

"A far scattare l'indagine è stata una segnalazione giunta dalla Sisal per una serie di scommesse per importi rilevanti legata all'ammonizione dell'estremo difensore bianconero durante la partita tra Lazio e Udinese dell'11 marzo 2024. Un match vinto dai bianconeri per 2 a 1 - si legge sul quotidiano veneto -. Okoye venne ammonito dall'arbitro al minuto 19 della ripresa per perdita di tempo. Un gesto normale per guadagnare qualche minuto quando la propria squadra vince, che diventa sospetto se però qualcuno, su quel cartellino, scommette del denaro".

"Il mio cliente è sereno - sono le parole dell'avvocato di Okoye, Maurizio Conti -, al momento opportuno forniremo tutti i chiarimenti del caso. La questione è piuttosto delicata".