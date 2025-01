Ancelotti umiliato al Bernabeu, scena senza precedenti: con il Real Madrid è finita?

17 gennaio 2025 a

a

a

Fischiare quello che probabilmente è il più grande allenatore europeo in circolazione. Ebbene sì, nonostante le valanghe di titoli conquistati con il Real Madrid, Carlo Ancelotti è finito tra i fischi dei tifosi Blancos, come realmente accaduto nel match contro il Celta Vigo in Copa del Rey, vinto per 5-2 da Mbappé e compagni.

Paradossalmente lo stesso risultato (ma opposto) che era arrivato domenica scorsa nel 5-2 contro il Barcellona, in particolare nel match che valeva la Supercoppa spagnola a Jeddah, in Arabia Saudita. Un risultato mal digerito dai tifosi del club più titolato d’Europa, che hanno fischiato Carletto nel momento nel quale sono state lette le formazioni, quando il suo nome è stato annunciato per ultimo.

In tutto questo, nonostante tutti, non si è capito se una parte del pubblico del Bernabeu avesse continuato a urlare il suo nome e ad applaudire, dato che i tanti fischi hanno coperto qualsiasi possibile gesto positivo.

Le mogli dei calciatori "toccate, insultate e molestate" dai tifosi arabi: calcio europeo sotto choc

Per l’ex allenatore di Milan e Chelsea, insomma, è un momento complicato, nonostante il suo nome resti impresso nella storia del club spagnolo. Da tempo, intanto, sui quotidiani spagnoli, ma anche fuori, è iniziata a circolare la voce di un suo possibile addio a fine stagione, con i tanti nomi dei sostituiti, ma l’allenatore non ci pensa e vuole solo il meglio della sua squadra, chiamata a uscire da un momento complicato, non l’ultimo di una stagione travagliata. Insomma, non è proprio un bel clima in quel di Madrid…