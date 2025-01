Sinner agli ottavi: il colpo "irreale" che abbatte Giron e le leggi della fisica

18 gennaio 2025 a

Missione compiuta: Jannik Sinner approda agli ottavi degli Australian Open battendo in tre set Marcos Giron con molti meno patemi d'animo rispetto al secondo turno contro Schoolkate. L'azzurro, numero 1 al mondo e detentore del titolo, ha vinto con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2, con l'americano numero 46 del ranking Atp mai veramente in partita.

Due ore senza affanni per Jannik, che non ha dovuto premere il piede sull'acceleratore anche se ha regalato al pubblico e ai suoi tifosi in Italia qualche scampolo della sua classe accecante. Per esempio, questo passante con Giron salito a rete e beffato da un dritto che sfida anche le leggi della fisica.

Adesso Jannik affronterà il vincitore della sfida tra il danese Holger Rune (13 del rankin Atp) e il serbo Miomir Kecmanovic (numero 51). Sulla carta, due avversari decisamente più ostici rispetto a quelli affrontati fino a oggi dalla volpe di San Candido. Per Sinner si tratta della quarta volta negli ottavi degli Australian Open, eguagliato quindi (a soli 23 anni) il record di presenze nella seconda settimana del torneo di un italiano in singolare maschile, raggiunto anche da Fabio Fognini e Andreas Seppi. Una curiosità: per l'azzurro quella contro Giron è stata la 14esima vittoria in altrettante sfide con un tennista statunitense negli Slam.

Insieme a Sinner, avanza agli ottavi sul cemento di Melbourne anche Lorenzo Sonego (vittoria autorevole contro l'ungherese Fabian Marozsan, ora il 19enne americano Tien) mentre non ce l'hanno fatto Lorenzo Musetti (ko in quattro set con Ben Shelton) e nel tabellone femminile Jasmine Paolini (battuta in rimonta dalla Svitolina).