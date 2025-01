Anna Kalinskaya, la maledizione colpisce anche Sinner: questo dettaglio spiega tutto

20 gennaio 2025 a

Poteva andare molto peggio. Non solo in termini di risultati - in fondo si sta giocando i quarti di un grande Slam -, ma anche dal punto di vista medico. Jannik Sinner ha avuto un malore durante il terzo set del match contro Holger Rune. Un problema già accusato in passato. Pensiamo per esempio a Wimbledon, quando l'azzurro non riuscì a proseguire il torneo per colpa dei suoi problemi di salute. Anche questa volta, i sintomi sono nausea, voltastomico e caldo tremendo.

"È stata una mattinata strana, non ho neanche disputato il riscaldamento. Parlare con il dottore mi ha fatto bene. Sapevo che sarebbe stata una partita complicata. Ho giocato bene, ho servito benissimo e questo mi ha dato la fiducia per continuare a lottare": così Jannik Sinner nell'intervista in campo al termine del match, conferma, senza però precisarne la natura, un problema fisico durante l'incontro che però non gli ha impedito di portare a casa la vittoria. "Oggi il supporto del pubblico è stato fondamentale, ne avevo bisogno - ha aggiunto l'altoatesino - Oggi il 90% del merito è vostro e io per il 10% ho provato a rendervi felici".

Un colpo di calore, o forse qualcosa di più. In Australia, in effetti, sta girando un virus che ha costretto ai box diversi atleti. Basti pensare ad Anna Kalinskaya, ex fidanzata proprio di Jannik Sinner. La tennista russa ha dovuto salutare anzitempo il grande Slam causa virus. "È stato molto triste e frustrante ritirarmi dagli Australian Open - aveva scritto Kalinskaya su Instagram -. Ci tenevo molto, ma ho preso un virus. La salute - ha poi aggiunto - viene prima".