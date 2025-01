Nicola Pietrangeli e Sinner "pronti per lo gne gne gne". Tam tam impazzito da Melbourne

20 gennaio 2025 a

"Pronti per lo gne gne gne di Pietrangeli?". Nel giorno dell'ennesimo record di Jannik Sinner, partono a velocità della luce gli sfottò impietosi su Nicola Pietrangeli, mito del tennis azzurro colpevole di aver riservato sempre qualche parola di troppo al suo "erede".

Il grande, orgogliosissimo Nic, fin dai tempi del secondo storico successo in Coppa Davis non manca mai di sottolineare come il 23enne altoatesino per carità, sia fortissimo, ma che non potrà mai e poi mai, "nemmeno in un'altra vita", battere il suo primato di presenze in azzurro. Una consolazione anche ironica, ma per molti una semplice "rosicata".

Oggi, dopo il successo contro il danese Holger Rune agli Australian Open, la volpe di San Candido ha centrato un altro primato: la decima qualificazione ai quarti di finale di uno Slam, appaiando proprio Pietrangeli. Alle loro spalle, a quota 6, Adriano Panatta (che viceversa non ha mai nemmeno accennato a un paragone tra Jannik e se stesso) e Matteo Berrettini, davanti a De Stefani (4), Merlo, Cucelli, Barazzutti e De Morpurgo (tutti a 3).

Limitatamente agli Australian Open, Sinner agguanta anche il record di qualificazioni ai quarti sul cemento di Melbourne: tre, come Fabio Fognini e Andrea Seppi, davanti a Berrettini, Pietrangeli, De Stefani, Caratti e la new entry Lorenzo Sonego, tutti fermi a 1. Degna di nota però l'impresa di Sonny: il 29enne torinese, già giustiziere di Wawrinka e Joao Fonseca nei primi due turni, superando in quattro set il 19enne americano Learner Tien è riuscito a entrare nella prestigiosa classifica ristretta.

Contro Rune, invece, Sinner ha firmato la sua 18ma vittoria consecutiva nel circuito maggiore e ha allungato la sua seconda striscia più lunga di successi nel Tour. La più lunga l'ha firmata tra la Final 8 di Coppa Davis 2023 e i quarti di Indian Wells 2024 quando ha vinto 19 partite di fila. A Melbourne, Sinner punta a diventare il primo italiano con tre titoli in singolare all'attivo negli Slam e il quinto nell'era Open a vincere tre major di fila sul duro dopo Roger Federer (5 nel periodo 2005-07), Novak Djokovic (3 nel 2011-12 e nel 2015-16), Ivan Lendl (3 US Open dal 1985 al 1987) e John McEnroe (3 US Open dal 1979 al 1981).