Ferrari, inizia l'era di Lewis Hamilton: "Il sogno che ho sempre custodito". Il post è da brividi

20 gennaio 2025 a

a

a

L’era di Lewis Hamilton a Maranello è ufficialmente iniziata. Lewis è arrivato domenica in Emilia e oggi si trova a Modena, dove poserà per le prime foto ufficiali e svolgerà dei test al simulatore. In una foto postata dalla Ferrari sui social, lo si vede in completo davanti a quella che fu la casa di Enzo Ferrari, di fronte all’omonimo museo. “Benvenuto Lewis”, è il post che gli ha dedicato la scuderia.

Mentre Lewis, ricondividendo la stessa foto sui social, ha scritto così nella didascalia: "Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre, e oggi, il mio primo da pilota della Ferrari, è uno di quei giorni. Ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi nella mia carriera che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre custodito il sogno di guidare in rosso. Non potrei essere più felice di realizzare quel sogno oggi. Oggi iniziamo una nuova era nella storia di questa squadra leggendaria e non vedo l’ora di scoprire quale storia scriveremo insieme”.

Insomma, la sua avventura è definitivamente iniziata. Oltre ai test al simulatore, Lewis effettuerà la prima visita in fabbrica e conoscerà tutti i tecnici, dato che in precedenza aveva conosciuto solo le figure apicali. Inoltre, si presterà alle fotografie di rito che andranno a creare un collegamento con il fondatore Enzo Ferrari. Verrà infine rifinito il sedile, in vista del suo esordio in pista. Mercoledì 22 gennaio dovrebbe essere il giorno scelto per il primo contatto di Hamilton con una F1 del Cavallino Rampante, che per imposizioni regolamentari sarà la SF-23 del 2023 o la F1-75 del 2022. Il test successivo sarà già la prossima settimana a Barcellona. Charles Leclerc si alternerà in pista con il compagno di squadra in entrambe le sessioni. La presentazione invece il 19 febbraio, con una cerimonia online.