Australian Open, Djokovic fa impazzire Alcaraz: il colpo che lo schianta a rete, il serbo in semifinale

Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open. Il tennista serbo, numero 7 al mondo, si è imposto sullo spagnolo (3) in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 in 3 ore e 38 minuti di gioco.



Prossimo avversario Alexander Zverev, secondo nel ranking Atp, che ha battuto ai quarti lo statunitense Tommy Paul per 7-6(1), 7-6(0), 2-6, 6-1. Insomma, il vecchio leone adesso è tornato protagonista e potrebbe mettere pressione su Sinner che, come ben sappiamo, non è apparso al top dal punto di vista fisico. Il colpo che ha chiuso il match è stato impressionante. Sul 30-15 ace dello spagnolo. Riposta a rete di Djokovic e siamo sul 5-4. Poi è toccato al serbo al servizio per chiudere i giochi. Risposta sbagliata di Alcaraz e dritto che esce di Nole. Che poi gioca un lungolinea imprendibile: 30-15. Rovescio in contropiede dello spagnolo: 30-30. Rovescio che se ne va di Carlos: primo match point. Il dritto dello spagnolo va a rete: è semifinale. Qui di seguito il colpo che ha chiuso le ostilità e che ha lanciato il vecchio Novak verso le semifinali. Un duro e inaspettato stop quello di Alcaraz che per tanti era l'anti-Sinner del toreno di Melbourne.