Jannik Sinner, "oggi tutto più facile, ho recuperato bene": le prime parole dopo i tremori

"A me piace molto dormire, ho cercato di riposare il più possibile, di rilassarmi e di essere pronto": Jannik Sinner lo ha detto dopo la vittoria contro Alex De Minaur ai quarti di finale degli Australian Open. Vittoria che gli consente ora di andare in seminfinale. "Quando giochi nella sessione serale cerchi di restare a letto il più possibile, mangiare le cose giuste, scaldarsi bene - ha spiegato l'altoatesino, numero uno del mondo -. Ho preso fiducia, poi siamo andati al coperto per sentire bene la palla e il risultato è stato eccellente". Nei giorni scorsi, invece, ci si era preoccupati per gli improvvisi tremori durante il match con Rune. Per fortuna qualcosa di passeggero, probabilmente, che comunque oggi è solo un brutto ricordo.

"Oggi sentivo bene tutto, in giornate come queste se ottieni subito il break a inizio di ogni set tutto diventa un pochino più facile", ha sottolineato l'azzurro. Che, poi, parlando dell'avversario, ha detto: "Lui è uno che compete alla grande, so che eravate in tanti qui per lui però siete stati molto sportivi, l'atmosfera è stata straordinaria. Ci conosciamo bene, ci siamo affrontati diverse volte lo scorso anno, partite come queste possono cambiare rapidamente, basta calare un attimo. Sono molto soddisfatto della mia prestazione". Quando gli è stato chiesto come si fosse preparato alla partita, invece, Jannik ha risposto: "Ieri è stata una giornata molto tranquilla, ho palleggiato 30-40 minuti con i miei allenatori, poi quando sei giovane dal punto di vista generale recuperi molto in fretta".

Infine, Sinner ha rivelato di aver visto la semifinale Alcaraz-Djokovic "fino alla fine. E' stata una partita straordinaria, peccato che sia arrivata così presto, poteva essere una gara di semifinale o di finale, ci sono stati grandissimi scambi ed è il motivo per il quale abbiamo bisogno di un pubblico straordinario, speriamo ci siano ulteriori rivalità". Su Novak-Zverev in semifinale, invece, ha detto: "Partita dura, hanno giocato tante volte, è difficile rispondere". Mentre sulla sua prossima gara con Shelton ha fatto ironia: "Non sono il massimo come persona da intervistare... Abbiamo giocato partite dure, è uno di quelli che serve meglio, mancino, spero di rispondere il più possibile e restare concentrato come è successo oggi e speriamo sia una bella partita anche per il pubblico".