Kyle Walker, "dovrebbe rimanere in Inghilterra a fare il padre": la bomba che preoccupa il Milan

Kyle Walker è a un passo dal vestire la maglia del Milan. Dopo un'intera carriera trascorsa in patria - in Inghilterra - il terzino ha deciso di provare una nuova avventura. L'attuale giocatore del Manchester City scelto l'Italia. Ma il suo trasferimento potrebbe causargli ulteriori problemi familiari. Soprattutto a causa del suo intricato passato sentimentale, che lo ha visto condurre una doppia vita amorosa.

Per anni Kyle Walker ha avuto una moglie e dei figli. E un'amante: Lauryn Goodman. Dall'ex fidanzata ha avuto due figli: Kairo di 4 anni e Kinara di 18 mesi. La donna non ha preso affatto bene la scelta di vita di Walker. In fondo l'ex City ha deciso di lasciare l'Inghilterra e quindi le sue due famiglie.

Nogogomania ha riportato le parole al veleno dell'ex amante di Walker: "Lauryn non riesce a credere che Kyle stia anche solo pensando di trasferirsi in Italia. Pensa che sia egoista e che dovrebbe rimanere nel Regno Unito per assolvere alle sue responsabilità di padre. Lauryn tira fuori Kyle in quasi ogni conversazione e tiene persino traccia delle sue mosse di carriera. Alcuni dei suoi amici pensano che sia giunto il momento per lei di concentrarsi sulla sua vita e sulla sua felicità. Ha già iniziato a valutare le opzioni e lo seguirà se necessario".