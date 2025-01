Jannik SInner, "il rovescio più bello del mondo": il colpo che fa secco Shelton

24 gennaio 2025 a

Un rovescio che ha lasciato tutti allibiti per la sorpresa. Quello di Jannik Sinner contro Ben Shelton, nella semifinale vinta che ha proiettato l’azzurro alla finale degli Australian Open contro Alexander Zverev (avanti per il ritiro di Novak Djokovic al termine del primo set).

Durante il primo set, con il pusterese avanti 3-2 nei game dopo aver recuperato il break iniziale dello statunitense. Bellissimo il rovescio diagonale finito alla destra del rivale, che ha potuto solo guardare la palla colpire il terreno e lasciare andare lo scambio, durato per diversi secondi. Un set vinto non tra poche sofferenze per Sinner, che ha recuperato due controbreak, l’ultimo sul 6-5 con servizio di Shelton, dominando il tie-break e mettendo il match in discesa.

Sul match, Shelton "ha avuto dei set point, non so come ho fatto a reagire — ha detto a caldo Sinner dopo la vittoria — Il pubblico è stato straordinario, lo deve ringraziare. Ho avuto qualche piccolo crampo (nel terzo set, ndr), cercavo di spostarlo il più possibile e di essere più aggressivo. Sono felicissimo di essere tornato in finale agli Australian Open. Ero entrato un po' teso, sono contento per come ho gestito le emozioni. Sono felicissimo di avere un'altra possibilità di lottare per il titolo. La stagione è lunga, cerchiamo di iniziarla alla grande”. Contro Zverev, in finale, "sarà un match difficilissimo, è giocatore incredibile a caccia di uno slam. Sarà un'emozione", ha chiuso il 23enne.