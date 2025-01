Jannik Sinner da fantascienza, Zverev in ginocchio: il passante che fa esplodere la Rod Laver Arena

26 gennaio 2025 a

La finalissima. Jannik Sinner, campione in carica e numero uno al mondo, contro Alexander Zverev, il tedesco numero 2 e avversario per l'azzurro insidiosissimo. La finalissima è quella degli Australian Open, primo Slam di questo 2025.

Una partita attesissima che, per Jannik, arriva al termine di un torneo difficile, tra il malore contro Holger Rune e le persistenti ombre del caso-Clostebol. Ma la parola, inevitabilmente, passa al campo.

Il primo set lo porta a casa Jannik per 6-3: partita combattutissima, ma al ragazzo di San Candido basta un break per respingere gli assalti di Zverev. Il match regala attimi di tennis celestiale, lunghi scambi, game tiratissimi.

E uno dei punti più belli della partita arriva nel secondo set della partita. Serve Sinner, siamo sul 3-4 per Zverev, primo punto del game. Lo scambio è tremendo, i due scagliano sassate. Ad un certo punto, Zverev mette in difficoltà Sinner con un gran rovescio, ma Jannik salva. Il tedesco risponde e va a rete: a quel punto, l'azzurro scaglia un clamoroso passante di dritto, su cui Zverev non può fare nulla. E la Rod Laver arena esplode di fronte alla prodezza.