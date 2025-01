Milan nel caos, brutale rissa tra Conceiçao e Calabria dopo il triplice fischio

Il Milan si è imposto 3-2 sul Parma a San Siro in una partita folle, ricca di emozioni e colpi di scena. A San Siro, i rossoneri hanno dato prova di carattere grazie alle reti di Pulisic, Reijnders e Chukwueze, che hanno reso vano il tentativo di rimonta degli ospiti guidati dai gol di Bonny e Mihaila. Due gole del Milan in pienissimo recupero, al 91esimo e al 94esimo: un'impresa, un finale impensabile.

La sfida, già intensa per il livello di gioco espresso in campo, ha però vissuto momenti di grande tensione dopo il triplice fischio. Protagonisti di un acceso confronto sono stati l’allenatore rossonero Sergio Conceiçao e il capitano del Milan, Davide Calabria.

Subito dopo la fine del match, Conceicao e Calabria si sono trovati faccia a faccia al centro del campo, entrambi visibilmente alterati. Anzi, furibondi. Dalle immagini si è notato come i toni fossero tutt’altro che distesi, tanto che è stato necessario l’intervento degli altri giocatori rossoneri per separare i due e placare gli animi. Rissa tra mister e capitano, insomma. E per evitare il peggio sono dovuti intervenire i compagni di squadra.

Milan al cardiopalma, ribalta il Parma con due gol in pieno recupero: un finale pazzesco

I motivi dello scontro non sono ancora chiari, ma la scena ha colpito tutti i presenti allo stadio, lasciando un alone di mistero sulle ragioni che hanno portato a questo confronto così acceso. Alcune indiscrezioni suggeriscono che possa essere stato un episodio di gioco, forse un gesto o una parola di troppo durante i momenti concitati della gara, a scatenare la reazione di Conceiçao e Calabria.

L’episodio tra Conceicao e Calabria, insomma, ha finito con il rovinare la clamorosa vittoria in rimonta, alimentando le discussioni e le polemiche nel post-partita. Resta da capire se ci saranno conseguenze disciplinari o dichiarazioni chiarificatrici nei prossimi giorni. Al Milan, per certo, l'aria resta tesa.

Here is the video of Conceicao and Calabria arguing with each other pic.twitter.com/tu7PwCsJoB