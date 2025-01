Lazza provoca Sergio Conceiçao dopo la rissa con Calabria: "Vedrai che ti diverti", circo Milan

27 gennaio 2025 a

a

a

Venire quasi alle mani, lo hanno fatto Sergio Conceição e Davide Calabria, al fischio finale del match vinto dal Milan contro il Parma nell’anticipo dell’ora di pranzo di domenica. La vicenda che ha innervosito l’allenatore è la presenza del terzino e di altri giocatori al concerto di Lazza, un giorno e mezzo prima della sfida col Parma. In particolare Loftus-Cheek, Theo Hernandez, Davide Camarda e Calabria, che hanno trascorso la serata al Forum d’Assago per ascoltare i brani del cantante dal cuore rossonero, oltre che loro amico. Una foto ha immortalato i calciatori con Lazza dopo lo spettacolo.

Il tecnico, per questo, non ha gradito la cosa. Così come non gli è andata giù la reazione di Calabria alla sostituzione nella sfida con gli emiliani, dove Davide ha scagliato lontano una bottiglietta. Gesti che portano spesso alla stizza degli allenatore, come sotto-Covid ricorda il gesto di Lautaro Martinez, dopo il cambio durante una partita, che fece inalberare Antonio Conte (“Gli schiaffi in faccia te li devi dare, Lautaro”, le parole che il pugliese rivolse all’argentino).

Milan nel caos, brutale rissa tra Conceiçao e Calabria dopo il triplice fischio: follia in campo | Video

Per chiudere il discorso concerto, Lazza, rispondendo a un posto de La Gazzetta dello Sport, ha invitato il portoghese al suo prossimo concerto: "Mister ti aspettiamo, vedrai che ti diverti", chiosando con un "Sempre forza Milan”.

Sergio Conceiçao e la rissa con Calabria, spogliatoio Milan a pezzi: "Problemi privati che nessuno sa" | Video

Quello che appare certo, però, è che Calabria a fine stagione saluti la squadra, avendo un contratto in scadenza. Le discussioni si sono interrotte e al momento non sono previste, ancor di più dopo la reazione non gradita di Conceição, che molto probabilmente punterà su altri giocatori in vista della prossima stagione.