Adriano Galliani, il video rubato in treno: "Ti prego, dammelo in prestito!". Chi vuole al Monza

Uno strepitoso video rubato. Il protagonista, suo malgrado, è Adriano Galliani, dirigente del Monza che giace sui bassifondi della classifica di Serie A - ultimissimo posto -, dirigente alla caccia di Tomas Palacio, un giovane talento dell'Inter.

E come lo si è scoperto che il "Condor" sia sulle tracce di Palacio? Presto detto, dallo strepitoso video rubato: "Dai ti prego, dai... dammi Palacios". Queste le parole di Galliani, seduto su un treno, mentre conversava al telefono con Piero Ausilio, direttore sportivo del club nerazzurro. La breve clip, della durata di circa un minuto, ha acceso i riflettori su una trattativa che potrebbe prendere forma nei prossimi giorni.

Il video, che ha fatto il giro dei social dopo essere stato diffuso dal sito controcalciotv.it, svela una peculiare modalità di condurre una trattativa di calciomercato. Palacios, difensore centrale argentino di 21 anni, alto 1 metro e 96 centimetri e considerato una promessa per il futuro dell’Inter, pare essere l’obiettivo principale del Monza. La squadra brianzola, infatti, potrebbe rappresentare per il giovane talento un’occasione per accumulare minuti e maturare esperienza, lontano dalle gerarchie nerazzurre, che ad ora limitano il suo spazio in campo.

Nel corso della conversazione, Galliani avrebbe anche accennato al Tucu, Joaquín Correa, ma la possibilità di portare l’attaccante argentino al Monza è stata prontamente scartata. “Il Tucu no, lasciamo stare... lasciamo stare”, si sente dire nel video. Tornando su Palacios, Galliani insiste: “Ti prego... dai, prestaci Palacios. Tu me lo dai e hai ospitalità free”. Un tono ovviamente quasi scherzoso, anche se Galliani non scherz: Palacios lo vuole, eccome.

Palacios, arrivato all’Inter nell’agosto dello scorso anno, è legato al club da un contratto fino al 2029. La società nerazzurra ha grandi aspettative per il giovane difensore, ma al momento il suo impiego è stato limitato: appena tre presenze tra Serie A (10 minuti complessivi) e Coppa Italia (16 minuti). Da qui la necessità di trovare una soluzione che permetta al calciatore di avere maggiore continuità. Il Monza?