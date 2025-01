Jannik Sinner, Querrey snobba l'impresa: "Onestamente, il tabellone..."

30 gennaio 2025 a

“Onestamente, l’intero tabellone maschile quest’anno è stato piuttosto deludente. Non c’è stato un solo match veramente memorabile, secondo me! Il confronto tra Alcaraz e Djokovic è stato discreto, ma ho l’impressione che non ci sia stato nient’altro di significativo”. Dice così l’ex numero 11 al mondo, Sam Querrey, esperimento un giudizio severo sulla qualità del torneo maschile all’Australian Open 2025. Lo ha fatto durante una puntata del podcast “Nothing Major”, condotto in coppia con John Isner e Jack Sock, offrendo una valutazione senza filtri della prima prova Slam dell’anno.

L’ex tennista ha poi fatto una riflessione: “Quando tra sei mesi parleremo di questo Australian Open e ci chiederemo quale partita ricorderemo, la verità è che non ne ricorderemo nessuna — ha aggiunto — Sinner si è elevato al di sopra di tutti gli altri, il che è un po’ deludente dal punto di vista degli appassionati”.

Sinner intanto non se ne cura e si gode un trionfo arrivato non tra qualche difficoltà, come il rischio di ritirarsi nel match dei quarti contro Rune: “Ha avuto un virus che ne aveva messo a rischio la stessa partecipazione al match, visto che era bianco come un lenzuolo”, le parole di Cahill ai microfoni di SEN. Le immagini del secondo set erano chiare, Sinner tremava alla mano destra e si asciugava il volto a fatica, spossato e provato dal caldo di Melbourne.