Reazione a catena, "il demone Fabio": Tiri liberi, caos sui titoli di coda

"Si dice che il 13 non sia un numero fortunato invece no, per i Tiri Liberi non vale": Pino Insegno, conduttore di Reazione a catena, quiz show del preserale di Rai 1, annuncia così la nuova impresa dei campionissimi Fabio, Luca e Sabrina, autentici dominatori di questa edizione.

Giocano per 128mila euro e l'Ultima catena si conclude in gloria: indovinano la parola che collega "Ricco" e "Salute", "Colorito", e si aggiudicano i 32mila euro residui.

"Per la prima volta, dopo tantissime stagioni ed estati in vostra compagnia, quest'anno non riesco proprio a commentare, né ad arrabbiarmi né a sentirmi attratta. Zero novità, zerò brio, zero stoffa di veri campioni. Peccato", è lo sfogo di "Lucy", utente di X grande appassionata della trasmissione evidentemente delusa dalla a suo dire scarsa qualità dei concorrenti della nuova edizione. C'è chi condivide il severo giudizio della telespettatrice e chi, invece, sarcasticamente commenta con "una buona notizia ogni tanto".

Ma quella di Lucy, francamente, è una posizione che si scontra con l'impresa dei Tiri liberi. Si legge in tempo reale: "Veramente bravi!", "9 vittorie su 13 finali 160.533 euro vinti", "L'intuizione del demone Fabio anche stasera non si è smentita".

Non possono mancare le contestazionei: "Colorito tra ricco e salute? Ma per favore, ma che c'azzecca, li fate vincere per forza, basta", "D'ogni modo per me colorito non è sinonimo di ricco. Linguaggio colorito è piu vivace", "IO BIMBA DI FABIO. Bravissimi i campioni in carica. Non capisco le critiche, soprattutto da persone che non sanno mettere in fila due frasi di senso compiuto", "Non per rivangare il passato, ma ripenso ai fantastici Dai e dai che arrivavano sempre in doppia cifra all'Intesa Vincente e avevano catene finali assurde dove vincevano due centesimi. Questi non arrivano a 10 parole e stanno ammassando una fortuna", "Min***a vincono sempre sti qua?". Eggià.