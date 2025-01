Novak Djokovic furioso: "Scrivono il mio necrologio. Voglio avvertirli..."

29 gennaio 2025 a

"Già da un pò di tempo cerca di convincermi a ritirarmi, ma non insiste": il tennista serbo Novak Djokovic lo ha rivelato in un'intervista al periodico GQ, ripresa in parte dai media serbi, parlando di suo padre. Anche se poi ha aggiunto: "Lui capisce e rispetta la mia decisione, ma spesso mi chiede che cos'altro voglio conquistare. E' consapevole dello stress e della tensione che influiscono sulla mia mente e sul mio corpo". All'ultimo torneo a cui ha partecipato, gli Australian Open, Djokovic è stato costretto a ritirarsi per via di un dolore non sopportabile alla coscia sinistra. Poi si è scoperto che si trattava di un infortunio al tendine del ginocchio.

Scherzando sull'impatto che questo episodio ha avuto sul pubblico, il tennista ha detto: "Avverto che la gente già da qualche tempo scrive su di me il 'necrologio' tennistico. Il primo che ha iniziato a farlo è mio padre, anche se non so fino a che punto lui sarà contento che io ne parli". L'ultimo set giocato da Djokovic agli Australian Open è stato il primo e unico set del match col tedesco Alexander Zverev. Dopo un'ora e 24 di partita, ha deciso di lasciare il campo per via del malessere fisico. Lo stesso che non gli permetterà di essere in campo durante la sfida di Coppa Davis della Serbia contro la Danimarca, come comunicato dalla Federazione serba. "Siamo indeboliti dal fatto di non giocare con Novak, ma puntiamo comunque alla vittoria - ha dichiarato il capitano della Serbia Viktor Troicki -. I danesi hanno un grande giocatore come Holger Rune, ma anche i nostri sono fortissimi e credo nella mia squadra".