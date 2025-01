Fabio Capello stronca Thiago Motta in diretta: "Ma che pretendi?"

30 gennaio 2025 a

"Colpa mia", ha ammesso Thiago Motta dopo la sconfitta della Juventus in casa contro il Benfica. Uno 0-2 senza appello che non solo "condanna" i bianconeri ai playoff in Champions League dove affronterà una tra Milan e Psv (ma il verdetto era quasi scontato), ma soprattutto certifica il grigiore della squadra, incapace di creare in attacco e troppo perforabile in difesa.

Nel dopo-gara, Fabio Capello su Sky Sport anziché "soccorrere" il collega lo boccia impietosamente. "La Juve era disordinata in campo - spiega l'ex allenatore di Milan, Real Madrid, Roma Juve e Nazionale inglese in diretta -. Ma come puoi pretendere che cambiando sei giocatori, facendoli giocare in posizioni in cui non giocano mai, potessi essere ordinato? Io mi pongo questa domanda". E i sonori fischi dell'Allianz a Motta e giocatori sembrano far intuire che anche la pazienza dei tifosi sia finita.

"Durante i 95 minuti loro hanno fatto meglio di noi, nel primo tempo in certi momenti sono stati superiori e poi hanno fatto una buona gestione del secondo tempo - ha spiegato Motta a caldo -. Noi nella ripresa abbiamo giocato meglio ma e' meritata la vittoria del Benfica. Ora pensiamo alla partita di domenica".

In difesa si è infortunato Kalulu. "Dobbiamo valutarlo, è scivolato, ha sentito un punto che gli dava fastidio. Locatelli come difensore centrale ha fatto bene. Per necessità abbiamo dovuto a volte sistemare i giocatori in altre posizioni", si è quasi difeso l'allenatore ex Bologna.

"La sconfitta fa sempre male perché siamo una grande squadra con una grande storia. Quando si perde non ci sono situazioni di cui parlare per giustificare. Con il Napoli avevamo fatto un ottimo primo tempo, oggi siamo andati meglio nel secondo ma per vincere la partita dobbiamo stare lì 95 minuti". E sul possibile sorteggio con Milan o Psv Eindhoven, ha concluso: "Vedremo, sono due avversarie che hanno livello. Ci prepareremo per la squadra che toccherà a noi. Ma prima dobbiamo concentrarci su altre partite".