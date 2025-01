Anna Kalinskaya, smacco a Sinner: "Federer perfetto per...", parole scomodissime

31 gennaio 2025 a

Anna Kalinskaya vuota il sacco. In quella che sembra una frecciata al compagno Jannik Sinner, la tennista russa fa i nomi dei suoi "tennisti perfetti". "Sicuramente - ha ammesso senza mai citare il numero uno al mondo - il mio tennista perfetto sarebbe forte come Serena (Williams, ndr), intelligente come Djokovic. E aggiungerei sicuramente anche Federer, per la sua freddezza".

Una risposta arrivata a una domanda scomoda durante la conferenza stampa a Singapore, dove la giovane è impegnata con il torneo Wta 250. E così in molti in queste ore si stanno chiedendo se la relazione tra i due giocatori esista ancora. Già nei giorni scorsi alcune parole della Kalinskaya hanno creato un vero e proprio dibattito. A lei è stato chiesto, sempre in conferenza stampa, se c'è una certa "pressione" a essere fidanzata con il numero uno del mondo.

Ma a riguardo la tennista non ha esitato: "Per niente. Non credo che ci sia pressione, non cambia nulla". Da qui il dubbio sullo status effettivo della coppia. Stanno ancora insieme oppure semplicemente quello della Kalinskaya è stato un modo per depistare il giornalista? Chissà, tutte domande alle quali i diretti interessati preferiscono non rispondere.