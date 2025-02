Sinner, il clamoroso video privato dopo la vittoria: "La mia parte preferita, troviamolo"

01 febbraio 2025 a

Jannik Sinner continua a stupire. Il campione di tennis e numero uno al mondo ha postato un video in cui ripercorre il dietro le quinte di questa grande impresa: la vittoria, per la seconda volta, degli Australian Open.

E nella clip di Jannik ci sono tanti momenti inediti e un messaggio chiaro: "Il successo è anche un modo per ringraziare tutti coloro che ti hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo. La cosa migliore è festeggiarlo in modo carino, con le persone a cui tengo davvero e che sono qui, e anche con te che stai dietro la telecamera". Poi spiega tutta la sua fatica per raggiungere gli obiettivi sportivi: "È incredibile perché la gente vede solo quello che facciamo in campo, ma ciò che conta davvero è la vita fuori dal campo, dove si costruisce il futuro. Questi giorni sono rari ovvero quelli in cui vinci un torneo, non importa quanto importante. Ho vinto tre tornei dello Slam, ma alla fine sono solo tre giorni. Devi goderteli e non si tratta di qualcosa che si fa in una sola sera o notte. Bisogna goderne per i prossimi giorni perché è raro".

Infine si concede un peccato di gola: "Ho questa cosa che quando abbiamo una buona settimana mangiamo sempre un hamburger. Qual è il miglior hamburger in giro per il mondo? Onestamente quello in Australia è stato davvero bello. La mia parte preferita, l'hamburger, dobbiamo trovare un supermercato, andiamo". Insomma il lato privato di Jannik che svela tutto ciò che c'è dietro a un trionfo.