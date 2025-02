Carlos Alcaraz, la risposta che infanga Jannik Sinner: "Chi gestisce meglio la pressione"

05 febbraio 2025 a

Il complimento di una spagnola della racchetta al collega e connazionale Carlos Alcaraz. Quelli di Paula Badosa, fidanzata di Stefanos Tsitsipas, rivolti al numero tre del mondo, che in una intervista ha però chiamato in causa anche Jannik Sinner. Agli occhi del grande pubblico, i veri rivali nel tennis per il presente e il futuro sono loro due.

E anche Badosa ne è pienamente d’accordo, come ha sostenuto al podcast Tennis Insider Club di Caroline Garcia: "Li considero un'ispirazione perché gestiscono bene la pressione, soprattutto Carlitos — ha detto — È incredibile quello che fa. Sembra che sorrida sempre, a prescindere dal punteggio. Sorride anche sul 5-5, ma come è possibile?”. E ancora: “Penso che Jannik e Carlitos siano molto simili — ha concluso — Quindi credo possano essere una fonte d'ispirazione per tutti noi quando si tratta di capire come gestire la pressione".

La prossima sfida tra Sinner e Alcaraz sarà tra poche settimane all'Atp 500 di Doha, torneo al quale il numero uno parteciperà per la prima volta dopo la rinuncia all’Atp 500 di Rotterdam. Nell’intervista, infine, Badosa ha anche parlato delle dinamiche che legano il tennis alla salute mentale: “Amo questo sport, ma c’è sempre un momento nella vita in cui diventa un lavoro — ha concluso — Diventa pressione, responsabilità e così tante aspettative che è molto difficile da gestire. Il tuo cervello non è pronto a gestire tutto questo genere di cose quando hai 18, 19 anni, nemmeno 25. Potresti essere pronto per questo a 40, ma per il tennis è troppo tardi. Il processo di maturità è super veloce, e penso che sia per questo che nel mio caso non mi vergogno mai di dirlo. Ho attraversato la depressione e ho attraversato problemi di salute mentale”.