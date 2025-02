Anna Kalinskaya "malata di Sinner": tam tam impazzito dopo l'ultimo ko

06 febbraio 2025 a

a

a

Il primo titolo della carriera, nel Wta 250 di Singapore, sembrava a un passo. Ma Anna Kalinskaya si è dovuta ritirare durante la semifinale contro Ann Li. Un film già visto prima degli ultimi Australian Open, vinti nel maschile dal suo ragazzo (o ex) Jannik Sinner.

La russa, numero 14 del mondo, ha lottato nel primo set contro la statunitense, poi ha perso al tie-break dopo 57 minuti. Quindi il medical time-out, il trattamento alla coscia destra e, alla ripresa del gioco, un solo game prima del ritiro. Sui social, letali, sono partiti i commenti in suo attacco: “Si infortuna sempre, è troppo fragile, il primo trofeo era così vicino”, scrive un utente. Ma c'è chi parla addirittura di “finti infortuni”, paragonandola a Emma Raducanu, altra giocatrice tormentata dagli stop. E c'è chi tra il serio e il faceto la butta lì: "Anna è malata di Sinner".

"Per lei solo drammi". Anna Kalinskaya, in Russia gira una brutta voce: cosa sta succedendo

Agli Australian Open, Anna si era ritirata per un'infezione virale, da Adelaide per un colpo di calore, e lo scorso anno aveva dato forfait prima del match contro Maria Sakkari a Miami, per un problema all’anca. C’è chi giudica i suoi stop come un malessere per la rottura della storia con Sinner. Prima di stare con lui, era in grande ascesa con i quarti di finale all’Australian Open, la finale a Dubai e il salto di 50 posizioni in classifica. Ora i vari stop e le sconfitte, dopo essere finita al centro delle cronache per la relazione con il pusterese e la loro vacanza in Sardegna. Dopo l'ennesimo forfait a Singapore, i commenti sono tornati a essere scettici oltreché ironici: “Sinner ha chiamato e ha detto che il ristorante chiude presto”, si legge. Solo un momento difficile o forse ora Anna ha altre priorità?