Fiorentina-Inter, Inzaghi sconfortato in tv: bastona i suoi con 4 parole

Simone Inzaghi non cerca alibi. Il crollo dell'Inter a Firenze con la Fiorentina per 3-0 è stato devastante. E questo passo falso potrebbe mettere a rischio la corsa scudetto dei nerazzurri. Così a fine partita il tecnico si presenta davanti ai microfoni e afferma: "Tecnicamente siamo stati insufficienti, lenti nel muovere la palla. Già nel primo tempo hanno sfiorato il vantaggio, nel secondo tempo non siamo stati bravi ad organizzarci. Torniamo a casa sconfitti e feriti, con le teste basse. Mancano ancora 45 punti. Ripartiremo più forti di prima".

E ancora: "È mancato tutto, corsa, determinazione, aggressività. Abbiamo meritato la sconfitta. Il responsabile sono io, analizzeremo. Non è il momento di fare drammi, questa squadra non finisce qua, l'ultima sconfitta in campionato era 4 mesi fa. Non voglio alibi sulla sconfitta, non abbiamo messo in campo niente". Insomma, una serata da dimenticare per i nerazzurri che ora devono mettere la testa al prossimo impegno per non permettere al Napoli di allungare in classifica. Un altro passo falso come quello di Firenze significa campionato chiuso.

"Siamo sconfitti e feriti, ma conosco solo il lavoro come metodo per ripartire: analizzeremo la partita e poi ripartiremo ancora più forti di prima. Conosciamo l’importanza di Calhanoglu, è rientrato domenica, sta ritrovando minutaggio, ma stasera non analizzerei i singoli, è stata una prova negativa per tutti, io in primis perché sono l’allenatore. Sono contento di quello che ho a disposizione, da tre anni e mezzo questa squadra mi sta dando grandissime soddisfazioni, i ragazzi sono molto delusi. Ora - ha concluso il tecnico - abbiamo tre giorni e mezzo per ripartire, considerando tutte le competizioni che dovremo affrontare".