Anna Kalinskaya, crisi totale: con chi riesce a perdere a Doha. "Vai a casa, fai ridere"

09 febbraio 2025 a

a

a

Crisi nera per Anna Kalinskaya: dopo i ritiri ad Adelaide e a Singapore, inframezzati dal pesante forfait agli Australian Open, primo slam del 2025, l'inizio di questa stagione per la russa somiglia sempre di più a una via Crucis tecnica e psicofisica: la 26enne, ex fidanzata di Jannik Sinner, è uscita infatti ai trentaduesimi di finale al WTA di Doha, sconfitta in tre set dalla modestissima spagnola Cristina Bucsa, numero 98 del mondo. Tre ore di sofferenza, dopo un primo set vinto 7-6 (3) prima subire la rimonta dell'avversaria che si è imposta in crescendo con il punteggio di 7-5 6-4.

La Kalinskaya aveva iniziato la stagione con propositi bellicosi: l'obiettivo minimo era entrare nella Top 10, ma con ambizioni di scalare il ranking fino alle prime cinque posizioni. Dal punto di vista tecnico, Anna ha tutte le carte in tavola. Ma alla prova dei fatti, e il ko con la Bucsa ne è la prova, fisico e testa non la stanno ancora seguendo. Attualmente è ancora numero 18 al mondo, ma la serie di risultati disastrosi messi a segno (si fa per dire) fino a questo momento è destinata a ripercuotersi negativamente.

"Anna Kalinskaya malata di Sinner": tam-tam impazzito dopo l'ultimo ko

Sui social, non mancano commenti decisamente cattivi in un momento così delicato della sua carriera. Alcuni sono italiani, vergati magari da qualcuno che è rimasto deluso dalla fine della storia con Sinner: "Go home, fai ridere", scrive su X un tifoso. "Sto vedendo per la prima volta la Kalinskaia giocare e si è appena fatta brekkare da una che c’ha la stessa voglia di vivere del nostro amico Botic. Ora aspetto le sue tifose a dirmi che non capisco un ca***o. Accomodatevi e buona domenica".