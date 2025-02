Napoli, niente fuga: solo 1-1 contro l'Udinese. Antonio Conte, mezzo regalo all'Inter

09 febbraio 2025 a

Il Napoli non sa scappare. Dopo il pari-beffa dell'Olimpico contro la Roma, gli azzurri di Antonio Conte non approfittano del tutto dello scivolone dell'Inter nel recupero a Firenze e non vanno oltre l'1-1 con l'Udinese al Maradona. In classifica, ora i punti di vantaggio sui campioni d'Italia in carica sono 4, ma con gli uomini di Inzaghi che possono accorciare a -1 vincendo lunedì sera di nuovo contro la Fiorentina. Sulla carta, un turno favorevole a Lukaku e compagni si trasforma invece in un rimescolamento delle carte al vertice della classifica, con l'Atalanta di Gasperini terza con 5 punti di ritardo e ancora, dunque, in corsa.

La partita si decide nel primo tempo, nel giro di un paio di minuti. Al 37' i padroni di casa la sbloccano con McTominay, lesto a insaccare di testa sul secondo palo su cross di Politano da calcio d'angolo. Sembra tutto in discesa ma al 40' ecco il pari di Ekkelenkamp, che conclude elegantemente un'aziona nata da un errore in disimpegno di Mazzochi.

I friuliani anche nella ripresa non rinunciano a rendersi pericolosi dalle parti di Meret. Il Napoli fatica, solo McTominay (l'ex Manchester United ancora una volta tra i migliori dei suoi) prova a impensierire Sava e nemmeno i 5 minuti di recupero abbondanti concessi dall'arbitro cambiano l'inerzia della partita. E pensare che Conte, per vincerla, ha provato anche la mossa choc facendo uscire un deludente Lukaku e mandando in campo tutti insieme Simeone, Okafor, Ngonge e Raspadori.