Carlos Sainz, colpo basso alla Ferrari: "Alla Williams ho detto tutto"

"Dalla Ferrari mi sono portato tutte le informazioni che potevo". A dirlo è Carlos Sainz che, durante la presentazione della Williams, ha confessato di aver già parlato con il team. "Molte cose sono già state applicate - racconta il pilota -. Ho un sacco di cose di cui posso parlare delle esperienze maturate nei team in cui ho lavorato".

Per Sainz, che ha accettato la corte della scuderia britannica dopo il divorzio con il Cavallino, definisce "molto importante per me e che mi piace di questo team è che sono molto disponibili ad ascoltarmi". Poi il pilota spagnolo svela qualche dettaglio sulle riunioni in casa Williams: "Mi fanno un sacco di domande, tutti si sentono liberi di chiedere e i briefing coi tecnici e gli ingegneri durano generalmente più dell’orario pianificato. Senza entrare nei dettagli tecnici, penso che tutto ciò che ho detto verrà applicato e possa avere un impatto in tempi ragionevolmente brevi".

"Leclerc rischia di distruggersi": Hamilton in Ferrari, Montoya prevede catastrofi

Ora il 30enne si dice pronto a lottare per un campionato del mondo. Anche se la sfida è tutta con Charles Leclerc e Lewis Hamilton: "Non sono mai stato un compagno di squadra di Hamilton – ha aggiunto - e quindi non ho mai visto i suoi dati e non so davvero di cosa è capace. Ma, se guardo i suoi risultati, analizzo i suoi trascorsi e vedo quello che è riuscito a ottenere in Formula 1, penso di poter dire soltanto che ci sono alte possibilità che sia competitivo con la Ferrari. Ma, come in tutte le cose, molto dipenderà da come riuscirà ad adattarsi alla macchina e alla squadra. Ci sono talmente tante variabili in gioco che è davvero difficile fare delle previsioni".