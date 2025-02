Theo Hernandez, Boban brutale dopo il disastro in Champions: "Ecco che cosa si merita"

19 febbraio 2025 a

Da idolo dei tifosi, Theo Hernandez è diventato il principale colpevole delle disfatte del Milan di questa stagione. Il terzino francese, dopo le polemiche con Paulo Fonseca e le brutte prestazioni sul campo, ieri ne ha combinata un'altra delle sue. La sua squadra era in vantaggio uno a zero contro il Feyenoord, in casa davanti a un San Siro gremito. Ma l'ex Real Madrid ha commesso una sciocchezza clamorosa. Un tentativo goffo di simulazione nell'area di rigore degli avversari che non è passato inosservato all'arbitro. Il fischietto, infatti, non si è lasciato fregare dalla bravata del calciatore e lo ha ammonito. Doppio giallo, espulsione e Milan in 10 uomini per quasi tutto il secondo tempo.

"Stasera Theo è veramente il grande colpevole - ha spiegato Boban a Sky Sport -, anche se ha cominciato a giocare benissimo, ma in quel momento paga, e da anni lo fa". L'ex leggenda del Milan ha ricordato come il terzino non sia nuovo a simulazioni di questo tipo: "Mi dispiace tantissimo per il Milan che sia successo stasera. Ma lui se lo merita, come ha fatto a Monza, da anni lo diciamo. L'arbitro Marciniak lo vede, ha gli attributi e dice 'arrivederci' e lì cambia la partita...".

Il croato, però, punta il dito anche contro l'allenatore rossonero Sergio Conceicao. Per lui i cambi sono stati "discutibili, Gimenez non può sostituirlo". E ora è "arrivato il momento di tirare le somme, il Milan non è mai stato il Milan quest'anno".