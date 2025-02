Theo Hernandez, la terribile profezia di Fabio Capello: "Cosa gli accadrà a San Siro"

19 febbraio 2025 a

Una simulazione costata il secondo giallo e, minuti più in avanti, anche l’eliminazione del Milan dalla Champions League per mano del Feyenoord. Il rosso di Theo Hernandez pesa, tanto, e sui social, dopo l’uscita dall’Europa, è divampata forte la rabbia dei tifosi. Ora c’è chi parla di rinnovo impossibile e di un addio che sembra alle porte.

Negli studi di Sky Sport, l’ex allenatore rossonero Fabio Capello ci è andato giù durissimo: "In campo a livello internazionale non puoi permetterti delle cose del genere — le sue parole — Già è più difficile, poi fai due sciocchezze così. Sono delle sciocchezze e adesso sarà difficile per lui giocare a San Siro, la sua espulsione è stata molto pesante perché il Milan stava dominando. Non è felice nessuno. Perché lui non è sereno da tempo? È una domanda giusta: è così passivo in tante partite, senza vigore. La parte sinistra è sempre stata la migliore del Milan e non si capisce perché non giochi con la naturalezza che gli è sempre stata abituale”.

Altro ex rossonero è Zvonimir Boban, un altro che sa parlare schiettamente: "Theo è veramente grande colpevole — ha aggiunto — Mi dispiace tantissimo per il Milan, però Theo se lo merita: lo fa da anni. Mi dispiace, però lo fa da anni e lo diciamo da anni. Trovi Marciniak che vede e lì cambia la partita”. Per l'ex difensore Billy Costacurta: "Io così tanti errori in una doppia partita ad eliminazione diretta era da tanto tempo che non li vedevo — ha concluso a riguardo — Non si possono accettare né giustificare, soprattutto quelli commessi da Theo Hernandez, vista la sua esperienza, non si possono fare. Questo è il peggior anno della sua carriera, e stasera è proprio la ciliegina sulla torta. Possiamo tranquillamente dire che la colpa dell'eliminazione del Milan è di Theo Hernandez".