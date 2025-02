Emma Raducanu scoppia in lacrime e ferma il match: l'orrore, chi ha visto sugli spalti

19 febbraio 2025 a

Attimi di paura al torneo di Dubai. Emma Raducanu ha denunciato di essere stata presa di mira da "un uomo che ha mostrato un comportamento ossessivo" nei suoi confronti. La 22enne è stata avvicinata lo scorso lunedì in un'area pubblica da uno strano soggetto. L'uomo si è poi presentato nelle prime file tra il pubblico durante il match di ieri, martedì 18 febbraio, con la ceca Karolina Muchova.

La 22enne, accortasi della presenza dell'uomo, è andata nel panico. E, nel corso del terzo game del primo set, si è avvicinata al giudice di sedia. Poi ha indicato qualcuno tra il pubblico ed è scoppiata a piangere, rincuorata sia da Muchova sia dall'arbitro. Alla fine il personaggio è stato allontanato dalla tribuna. E la Wta ha annunciato che sarà "bandito da tutti gli eventi in attesa di una valutazione della minaccia".

"La sicurezza delle giocatrici è la nostra massima priorità e i tornei sono indirizzati sulle migliori pratiche di sicurezza per gli eventi sportivi internazionali - ha dichiarato la Wta in una nota diffusa oggi in cui spiegava l'accaduto - La Wta sta lavorando con Emma e il suo team per garantire il suo benessere e fornire tutto il supporto necessario. Restiamo impegnati a collaborare con i tornei e i loro team in tutto il mondo per mantenere un ambiente sicuro per tutti i giocatori".