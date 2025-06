Nick Kyrgios sfacciato: "Alcaraz e Raducanu? Quei due..."

Intanto la recente presenza di Raducanu sugli spalti del Queen’s , per assistere alla partita del campione del Roland Garros , ha solo alimentato curiosità sulla presunta relazione. E secondo uno psicologo interprete del linguaggio, citato dai tabloid inglese, lei sarebbe almeno "invaghita" quando parla del murciano. Il suo viso si illumina e le pupille si dilatano, dissimula l'argomento abbassando lo sguardo: in buona sostanza, l'idea non le dispiace affatto. La stessa che dopo la vittoria contro Ann Li , a Eastbourne, era scoppiata a piangere dopo il match per aver saputo una "brutta notizia" personale.

A TalkSport, intanto, Kyrgios ha parlato di Raducanu e Alcaraz: "Emma e Carlos… credo che ci sia qualcosa di elettrico tra di loro! Non lo so…". Mentre l’inglese “ha bisogno di qualcuno che si preoccupi davvero del suo benessere — ha aggiunto — Vincere uno Slam a 18 anni non è facile, comporta molte responsabilità fuori dal campo e ti mette immediatamente sotto i riflettori dei media”. Entrambi hanno detto di essere amici, come lei stessa: "Sono contenta che sui social ci siano persone che si stiano divertendo su questa cosa – ha spiegato alla BBC – e che stiamo offrendo un po' di intrattenimento a tutti. Eravamo amici e parlavamo già prima che qualcuno vincesse qualcosa".

E ancora: "Conosco Carlos da anni. A Wimbledon 2021, è lì che ho imparato a conoscerlo, avendo fatto un buon percorso. Si è ripetuto all'US Open 2021 — ha concluso — Ricordo che lui giocava sempre il giorno prima. Vederlo vincere mi dava la motivazione per fare sempre meglio in campo. Ricordo la sua vittoria contro Tsitsipas, uno dei suoi primi exploit. È stato bello fare in un certo senso questo torneo insieme, anche se io sono arrivata fino alla fine. Siamo rimasti in contatto per tutto questo tempo. Abbiamo sempre un buon rapporto. Ovviamente lui mi ha superato di molto, ma è bello che abbiamo mantenuto questa relazione".