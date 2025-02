Sinner, "vieni ad allenarti qua a Ceva": clamoroso in Piemonte

Roberto Tortora 20 febbraio 2025 a

Ora che Jannik Sinner è fermo per la squalifica di tre mesi patteggiata con la Wada per il caso Clostebol e che lo terrà fermo fino al 13 aprile, gli piovono da tutte le parti proposte e inviti d’allenamento nei posti più disparati. L’ultima di queste viene da L'Unione Monregalese, che invita Sinner ad unirsi: “Siamo un piccolo Tennis Club con due campi in terra per l’estate e uno in greenset al coperto. Vogliamo offrire la possibilità di allenarti da noi in questo periodo. Non sappiamo quali siano le regole del tuo immeritato stop, ma noi siamo a disposizione qualora un campo 'minore' potesse fare al caso tuo. Forza Jannik sempre”.

A scrivere l’invito, come segnale di sostegno e affetto per il campione, sono Matteo Cairo e Paolo Marsilio, rispettivamente presidente e vicepresidente di questo piccolo tennis club di Ceva, paesino del cuneese.

Ha colto la palla al balzo, con sagacia e ironia, ma anche con una punta di critica che da sempre gli muove, il giornalista Aldo Cazzullo. Sui suoi profili social scrive infatti: “Jannik non farlo, Jannik è una trappola! A Ceva c’è il 43% di Irpef, più l’addizionale comunale, più l’addizionale regionale, più il contributo di solidarietà, più l’Imu sulle seconde case! Jannik non ci cascare!".

Dietro la battuta di Cazzullo, infatti, c’è la critica nell’essere stato eletto a portabandiera dello sport italiano, pur avendo l’altoatesino deciso di vivere a Montecarlo e fissare lì la residenza fiscale, evitando così di dover pagare le tasse in Italia. Secondo Cazzullo, una discrepanza notevole tra il suo essere un simbolo e il non contribuire alla ricchezza della comunità che rappresenta. Non tutti sono d’accordo, c’è chi commenta in sostegno del tennista: "Sinner esercita un proprio diritto in modo legale. Poi ci sono gli evasori noti in Italia che rubano 80 miliardi di euro ogni anno costringendo i più deboli a pagare fino al 60% del proprio salario, tra imposte e contributi, su una pensione che non vedranno mai. Evasione nota che non si vuole combattere. Davvero pensi che il problema sia Sinner che risiede in modo del tutto lecito a Montecarlo? Ti seguo, ti stimo ma non comprendo davvero". E un altro, infine, scrive: "Quasi sempre d'accordo con Cazzullo, questa volta no".