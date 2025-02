Theo Hernandez, l'espulsione costa carissima: ecco le estreme conseguenze

Claudio Savelli 21 febbraio 2025 a

C’è modo e modo di uscire dalla Champions League e né Milan né Atalanta hanno scelto quello ideale. Di qua si raccolgono i cocci, di là volano gli stracci. La tensione evidentemente c’era già e l’addio alla grande competizione, come sempre, è una specie di salto del coperchio. Ora scorrono dubbi, domande, pensieri. Nel Milan ci si chiede se ha senso multare Theo Hernandez per il colpo di testa che è costato partita e qualificazione contro il Feyenoord e, soprattutto, se e come convivere con lui fino a fine stagione. Nell’Atalanta ci si interroga sul senso profondo del botta e risposta tra Gasperini e Lookman e si inizia a immaginare come potrebbe essere il futuro senza l’uno, l’altro o tutti e due. Sono casi diversi ma ugualmente delicati perché toccano alcuni perni di questi cicli vincenti e suggeriscono, forse, che siamo giunti all’inizio della fine.

Nel Milan in cui stava iniziando a funzionare qualcosa fuori dal campo e, di riflesso, anche in campo- il primo tempo contro il Feyenoord è stato buono, seppur senza capitalizzare l’importante mole di gioco- ci si è messo Theo Hernandez a fare da guastafeste. Il presunto leader (che ieri tramite Instagram ha chiesto scusa, «ai miei compagni per averli lasciati in 10 e con i tifosi che ci sostengono sempre. Ma questo club è una famiglia e insieme ci riprenderemo») si è però nuovamente dimenticato di far parte di una squadra e ha deciso di prendersi la scena.

Questo pensare da singoli individui è il motivo per cui il Milan è discontinuo, dunque va isolato chi non è allineato. La retrocessione da titolare a riserva, il calo del minutaggio e, in estate, la cessione, questo è ciò che potrebbe accadere da qui in avanti a Theo Hernandez, anche in virtù di un rinnovo sul contratto in scadenza 2026. La speranza è che arrivino altre offerte da 50 milioni ma non è così scontato visto che la stagione del francese - il cooling break, il rigore tolto al compagno a Firenze con annessa espulsione, il rapporto con Fonseca, gli erroracci tecnici, la poca cura del proprio corpo e le storiacce extra-campo - è una lunga sequenza di orrori.

Nell’Atalanta si inizia a percepire l’erosione dell’ormai decennale ciclo di Gasperini. La si è percepita nell’incapacità della Dea di accendersi, nell’esagerata accusa di Gasperini a Lookman («Non doveva calciarlo lui, è uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto. Non è stato un bel gesto») e nella risposta via social di Lookman: «Mi intristisce dover scrivere queste cose ma essere individuati nel modo in cui sono stato non solo ferisce, ma mi sembra anche profondamente irrispettoso per la dedizione e il duro lavoro che ho sempre messo ogni giorno. La squadra deve sempre essere protetta e deve venire prima. Questo rende ciò che è successo ancora più doloroso». Quando è il calciatore a educare l’allenatore, vuol dire che qualcosa non funziona. In questo caso può essere che Gasperini abbia tirato fuori un’insofferenza che viene da lontano per una squadra che non è stata costruita alla perfezione come invece si dice in giro - basti pensare che Toloi, in evidente difficoltà da anni, ha dovuto giocare titolare le partite decisive, finendo poi per delirare nel finale. Insomma, si rischia un nuovo caso-Gomez, ma non è detto che l’epilogo sia lo stesso.