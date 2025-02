Milan, la bordata di Marco Van Basten: "I rossoneri non hanno fatto una sola cosa"

20 febbraio 2025 a

a

a

Piove sul bagnato in casa Milan. Non bastava l'umiliazione subito in casa contro il Feyenoord, che ha di fatto sbattuto fuori il Diavolo da quello che era il suo habitat naturale. Ora anche una leggenda del club esce allo scoperto per attaccare la squadra. Marco Van Basten non è mai stato un uomo dalle dichiarazioni scontate. L'olandese ha sempre fatto parlare di sé per alcune sue uscite sopra le righe.

"Il Milan ha giocato male - ha detto l'ex centravanti -. Theo Hernandez? È un biscottaio di prima classe. Il Feyenoord ha meritato perché non ha mai mollato l'obiettivo. Tutti hanno voluto questo traguardo. Il Milan ha pensato ad altro, le partite le devi giocare sul campo e curare tutti i dettagli. Il Feyenoord lo ha fatto sia in casa che a Milano, il Milan non lo ha mai fatto. É giusto che vada avanti - ha poi aggiunto - chi ci ha messo l'intelligenza".

"Ecco cosa gli accadrà a San Siro": Fabio Capello, una profezia (terribile) su Theo Hernandez

Non solo Van Basten. Anche Zvonimir Boban aveva criticato con forza la follia di Theo Hernandez. "Theo lo fa da anni (la simulazione, ndr), mi stupisce che nessuno glielo abbia detto o lo abbia corretto - ha spiegato a Sky Sport -. Sono cinque anni che fa così. La seconda ammonizione è assurda. È indecente, è antisportivo. Non si fa e basta. Da inizio stagione vediamo un Theo che non c’entra nulla col Theo che conosciamo. È abulico. All’inizio non sapeva difendere, poi è migliorato molto, quest’anno invece non ci pensa nemmeno. Moralmente è grave. Perché lo fai? Cos’è questa simulazione? Poi è un difensore. Lui è un treno, ha una forza fisica assurda, via…”.