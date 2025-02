Rublev perde e inizia a ridere come un folle. Poi si blocca all'improvviso: ecco cosa significa

21 febbraio 2025 a

Le ‘racchettate’ sulle ginocchia, oppure spezzate in campo, sono solo alcune delle scene di violenza fisica e verbale che Andrey Rublev ha emesso in campo. La nota più positiva però è che ora il russo sta cercando di contenersi dagli sfoghi, dimostrando di essere più calmo rispetto ai mesi scorsi. Un duro lavoro mentale che il tennista spera possa essere soddisfacente. In particolare si tratta di mettersi a ridere, cercando di concentrarsi non troppo sull’errore ma su come venire fuori. Come dimostrato giovedì ai quarti di finale di Doha, nel match vinto al terzo set contro Alex de Minaur, quando il tennista ha emesso una risata quasi isterica verso il cielo, e con un repentino cambio di espressione si è dato alla meditazione.

Il self control di Rublev ha prodotto i suoi risultati, dato che poi il tennista ha vinto al tie break del terzo set. Dopo la partita ha poi parlato di cosa gli è passato nella testa: "Quando ho avuto il primo match point, ho fatto tutto bene, ma lui ha giocato uno scambio incredibile — le sue parole — E nella maggior parte dei casi, dopo tali giocate, l'avversario vince. Questo diventa un punto di svolta. Ho cominciato a irrigidirmi e sono emerse altre emozioni. Ho avuto ancora un match point, e lì sono stato un po' sfortunato".

Rublev si è poi immedesimato nei panni di De Minaur: "Conosco quella sensazione, ho vissuto anch'io partite del genere: all'improvviso giochi un match point folle quando sembra che la partita sia già finita, e poi tutto cambia — ha concluso — Compaiono concentrazione e calma, il che aiuta molto. E l'avversario comincia ad affrettarsi. Mi sono già trovato in situazioni simili. E quando ho perso il servizio, mi sono detto di lottare almeno fino alla fine. Volevo prenderlo a pugni (ride, ndr)".