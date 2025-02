Inter col Feyenoord in Champions. Roma-Athletic Bilbao e Lazio-Viktoria Plzen in E-League

21 febbraio 2025 a

L'Inter, unica squadra italiana rimasta in Champions League, affronterà negli ottavi di finale il Feyenoord. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato oggi a Nyon. La gara di andata si giocherà in Olanda il 4/5 marzo, il ritorno a San Siro l'11/12 marzo. In caso di qualificazione, nei quarti i nerazzurri affronteranno la vincente del derby tedesco tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen.

"Il nostro cammino fino ad adesso è stato ottimo, ma ora inizia un'altra competizione con il dentro fuori. Il Feyenoord è una squadra da rispettare, abbiamo visto cosa è riuscito a fare. La prepareremo al meglio, poi tutto dipende da noi". Così il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti commenta ai microfoni di Sky il sorteggio degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord.

"Abbiamo sempre grande responsabilità, siamo l'Inter e questa è una competizione prestigiosa, proveremo a portare il nome del calcio italiano in più in alto possibile", ha aggiunto. "Noi non possiamo fare scelte, dobbiamo puntare ad arrivare in fondo a tutte le competizioni. Tutti sappiamo il campionato cosa rappresenta, poi c'è la Champions che proveremo sempre ad onorare. Sappiamo che è molto complicato ma la nostra mente va a provare di arrivare fino in fondo", ha concluso.

A Nyon, nella sede della Uefa, sorteggiati anche gli ottavi di finale di Europa League. Questi gli accoppiamenti: Viktoria Plzen-Lazio, Olympiakos-Bodo Glimt, Ajax-Eintracht Francoforte, AZ Alkmaar-Tottenham, Real Sociedad-Manchester United; Steaua Bucarest-Lione; Fenerbahçe-Rangers e Roma-Athletic Bilbao. La Fiorentina affronterà il Panathinaikos agli ottavi di Conference League. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa, a Nyon