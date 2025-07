Inter, accordo su (quasi) tutto con Lookman: cosa manca per chiudere

«Oltre a migliorare la qualità della rosa, abbiamo bisogno di aumentare il numero di giocatori», parola di Antonio Conte. Il Napoli è la protagonista di questa prima parte di calciomercato, ma i botti non sono finiti. Ufficializzato l’arrivo di Noa Lang, 26enne ala offensiva olandese da 25 milioni di euro più bonus, ieri è stato il giorno delle visite di Sam Beukema (26 anni), difensore centrale preso dal Bologna per 30 milioni. L’asse Napoli-Bologna è caldissimo, dato che gli azzurri trattano anche Dan Ndoye (24): i rossoblù non si accontenteranno di una cifra inferiore ai 40 milioni. Parallelamente, gli azzurri lavorano tra i pali, accelerando per Vanja Milinkovic-Savic (28) del Toro: ha una clausola da 19 milioni, ma il Napoli vuole abbassare il prezzo.

Giorni caldi anche per il Milan, che entro la fine del mese vuole risolvere il problema terzini. A sinistra il più vicino è Pervis Estupinan (27) del Brighton. La fiducia dei rossoneri è in aumento: il club inglese chiede 15 milioni. A destra, invece, l’obiettivo numero uno è Marc Pubill (22) dell’Almeria: la concorrenza non manca. E l’Inter? I nerazzurri continuano a lavorare per Ademola Lookman (27), entusiasta di un possibile trasferimento alla corte di Chivu.