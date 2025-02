Lecce-Udinese, Lucca strappa il rigore a Thauvin e fa gol: la reazione furiosa dei compagni, subito sostituito

22 febbraio 2025 a

a

a

L'Udinese passa a Lecce con un rigore di Lucca e l'uomo copertina, in positivo e in negativo, è proprio il centravanti che "scippa" il tiro dal dischetto al compagno e rigorista designato Thauvin, provocando la furia del resto della squadra. Dopo il gol, nessuno esulta con lui e l'allenatore bianconero Kosta Runjaic lo toglie dal campo, seduta stante.

"Ora siamo una squadra più solida, matura e calma rispetto all'inizio della stagione, anche se i risultati sono simili. Adesso l'obiettivo è quello di pensare alla prossima partita e migliorare sempre di più, facendo più punti possibili", spiega il tecnico friuliano ai microfoni di Dazn dopo la vittoria. "Lucca? Si è trattato di una mia decisione, l'episodio è andato avanti per troppo tempo - commenta a proposito del caos sul rigore e la successiva sostituzione dell'attaccante -. C'è una gerarchia di rigoristi, quello designato è Thavin. Lucca ha calciato un rigore perfetto e siamo contenti, ma ci sono delle gerarchie. Non è la prima volta che i giocatori discutono per un rigore. Ho preso quella decisione perché non mi piace chi non rispetta le regole interne. Ci sarà modo di parlarne nel corso della settimana dentro lo spogliatoio, ma senza ulteriori conseguenze", sottolinea ancora l'allenatore bianconero.

La formazione ospite parte subito forte proprio con Lucca che, dopo aver ricevuto palla da Lovric, calcia di potenza verso la porta trovando la pronta risposta di Falcone. Inizialmente la gara non regala particolari emozioni nei primi minuti di gioco, che risultano piuttosto spezzettati. Al 26' arriva la prima vera occasione da rete per i salentini con un tiro di Pierotti che, complice la deviazione di Kristensen, diventa molto insidioso per Sava che comunque riesce a rifugiarsi in corner. Al 32' l'Udinese conquista un calcio di rigore per una gomitata di Jean ai danni di Lovric: Bonacina, dopo una revisione al Var, indica il dischetto. Lorenzo Lucca discute con i compagni per battere il penalty e, dopo essere stato anche ammonito, si presenta dagli undici metri spiazzando Falcone per l'1-0 bianconero. Qualche minuto più tardi Runjaic decide di sostituire l'attaccante, mandando in campo Iker Bravo: un cambio che sa subito di punizione, come poi confermato dal mister.

In virtù di questo risultato la squadra di Runjaic consolida il decimo posto portandosi a 36 punti, mentre il Lecce resta quindicesimo a quota 25. I bianconeri torneranno in campo sabato 1 marzo per affrontare il Parma al Bluenergy Stadium, mentre i salentini saranno impegnati nell'anticipo del Franchi contro la Fiorentina di venerdì 28 febbraio.