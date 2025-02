Jannik Sinner fa rosicare tutti i gufi dopo la squalifica: dove l'hanno beccato

22 febbraio 2025 a

Jannik Sinner in questi giorni è in Alto Adige, precisamente nella ’suà Val Pusteria. Il numero 1 del tennis mondiale, fino al 4 maggio prossimo squalificato dopo una doppia violazione al codice mondiale antidoping, si sta concedendo alcune sciate a Monte Elmo nel comprensorio delle ’3 Cime Dolomitì. Jannik, recentemente a Doha e Dubai, sta valutando dove poter allenarsi considerando che non può farlo su campi da tennis che sono in gestione a società sportive o di pertinenza federale. A strappare una foto assieme al supercampione del tennis, un appassionato di sci giunto dalla Croazia.

Sabato scorso, l’agenzia mondiale antidoping (Wada), che nel settembre scorso era ricorsa al Tas di Losanna chiedendo una squalifica da uno a due anni, aveva comunicato di aver trovato un accorto con Sinner per una squalifica di tre mesi. Al 23enne tennista altoatesino, che un mese fa aveva vinto per la seconda volta consecutiva gli Australian Open, è stato concesso tornare ad allenarsi dal 13 aprile. La squalifica terminerà tre giorni prima degli Internazionali d’Italia (Masters 1000 - terra rossa) in programma al Foro Italico a Roma dal 7 al 18 maggio.

Jannik salterà l’Atp 500 su cemento di Doha dal 17 al 22 febbraio, Indian Wells (Masters 1000 - cemento) dal 5 al 16 marzo, il Masters 1000 (cemento) di Miami dal 13 al 30 marzo, il Masters 1000 (terra rossa) a Montecarlo dal 6 al 13 aprile, e il Masters 1000 (terra rossa) di Madrid dal 23 aprile al 4 maggio. Jannik non sarà presente all’Mgm Rewards Slam’ (cemento), torneo-esibizione programmato dall’1 al 2 marzo a Las Vegas. La squalifica non intacca gli Slam della stagione, Parigi (Roland Garros; 25 maggio-8 giugno), Wimbledon (30 giugno-13 luglio) e New York (Us Open, 25 agosto-7 settembre).