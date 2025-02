Gasperini-Lookman, un imbarazzante disastro: dopo la sostituzione succede di tutto

24 febbraio 2025 a

Un ottimo modo per rilanciarsi, dopo la cocente eliminazione in Champions contro il Brugge. L’Atalanta riparte dopo con un roboante 5-0 in casa dell’Empoli, mandando un messaggio a Inter (distante solo tre punti) e Napoli (due e in crisi, dopo il ko di Como).

Ma in casa bergamasca c’è da pensare al gelo tra Gian Piero Gasperini e Ademola Lookman, dato che il loro rapporto è ai minimi per quanto successo mercoledì scorso. Ovvero quando, nel match contro i belgi, l’attaccante aveva sbagliato dal dischetto contro il Brugge, Gasp lo aveva attaccato (“Non capisco perché abbia tirato lui, dato che è uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto”) e la replica stizzita dell’inglese-nigeriano sui social.

La Dea mette il turbo, manita all'Empoli: Lookman risponde sul campo a Gasperini

A Empoli la situazione tra i due non si è sciolta, nonostante la vittoria e la gara sontuosa di Lookman. La punta ha partecipato al gol di Retegui, poi si è preso una doppietta ma, quando è uscito dal campo al 76’ per fare spazio a Cuadrado, al momento del cambio non ha né salutato né volto lo sguardo verso l'allenatore, preferendo dirigersi dritto in panchina e dare il "cinque" ai compagni di squadra. Gasperini pure lo ha ignorato, rimanendo a bordo-caampo per dare spiegazioni ai suoi. Insomma, grande gelo e nessuna risoluzione di un rapporto che rischia di essersi definitivamente incrinato e che potrebbe portare il giocatore lontano da Bergamo.

Gasperini e Atalanta, cosa c'è davvero dietro l'addio. Ma occhio al colpo di scena

A fine partita Lookman, intervenuto a Sky Sport, ha dribblato le polemiche. Alla domanda su quanto accaduto, l’inglese-nigeriano ha risposto con un "Finito? (con una smorfia e un chiaro linguaggio col corpo, ndr)”. Gasp invece lo ha elogiato: “Il suo è stato il modo migliore per andare avanti — le sue parole — Professionalità da parte mia? Siamo tutti professionisti, abbiamo fatto una buona gara e dei buoni gol”. Poi in conferenza stampa ha aggiunto: "Lookman ha sempre fatto tanti gol, almeno da quando è con noi. Lui è diventato un giocatore straordinario, soprattutto quando si è messo a disposizione della squadra diventando un super giocatore. Ha detto che ha attaccamento per i tifosi e lo apprezzo molto".